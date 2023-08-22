В Помпеях обнаружили спальню рабов с мертвой крысой и остатками их скарба

Богатая вилла «Чивита Джулиана» находилась в полукилометре к северу от Помпеи. Как и сам город, поместье почти 2 тысячи лет было погребено под слоем вулканического пепла. Впервые его обнаружили еще в 1907–1908-х годах, но активные археологические раскопки начались лишь в 2017-м.

Здесь сделано немало знаковых находок, в том числе найдена церемониальная колесница, стойло (с останками 3-х запряженных лошадей). А также - комната, где жили обслуживавшие богачей рабы.

The Guardian сообщает, что новое открытие - это одна из отлично сохранившихся комнат, где ранее обитали работавшие здесь рабы. В небольшом помещении - 2 кровати из грубо обтесанных деревянных досок. Тканевый матрас при этом был только на одной из них.

В комнате также были 2 маленьких шкафчика, несколько керамических урн, в которых обнаружили останки 2 мышей и крысы. Эти детали демонстрируют, в какой бедности и плохих гигиенических условиях жили тогда представители низших слоев общества.

Археологи, к слову, не нашли в комнате следов решеток, замков или цепей.