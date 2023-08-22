Опытный огородник рассказал о подкормках моркови для получения сладких и крупных плодов

Примените эти рекомендации и получите сладкую большую морковь без особых хлопот.
Подкормку готовим из крапивы. Измельчаем ее, заполняем половину большого ведра.
Потом добавляем туда 10 г сухих дрожжей и 2 большие ложки сахара.
Заливаем зеленую массу водой, дрожи разводим в литре теплой воды с сахаром, через 2 часа выливаем в крапиву.
Укрываем все это крышкой плотно и даем постоять два дня.
Из 100 мл настоя готовим раствор в 10 л чистой воды. Поливаем грядки вечером.
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