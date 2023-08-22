Зачем на сиденьях авто установлены подголовники: вовсе не для удобства

Однако, многие ошибочно полагают, что эти элементы служат исключительно для комфорта сидения. На самом деле, первостепенная цель подголовников заключается в защите пассажиров в случае аварии.

При столкновении сзади, голова человека, находящегося в автомобиле, подвергается инерции и может опрокинуться назад. Если нет подходящей опоры, это может привести к серьезным травмам, включая переломы позвонков.

Таким образом, подголовники спроектированы для предотвращения повреждений шеи и позвоночника в случае дорожно-транспортных происшествий. Для того чтобы они выполняли свою функцию, важно правильно настроить их положение.

Подголовник должен быть расположен так, чтобы затылок всегда поддерживался им. Кроме того, рекомендуется настроить его на уровне макушки или выше для оптимальной защиты.