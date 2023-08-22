Перечень работ на земляничных грядках в конце лета, когда сбор ягод уже завершен

Убираем все плохие листья, убираем ненужные усы. Если листики в плохом состоянии, скашиваем всю зеленую часть, оставляя 5 см над землей, чтобы не пострадали рожки и точки роста.
Позднеспелые сорта лучше не скашивать, ремонтантные тоже.
Обрабатываем грядки от болезней и вредителей. Поливаем, рыхлим. Поливы вообще должны быть постоянными до холодов.
Подкармливаем землянику осенью азотом, фосфором, калием, микроэлементами. Можно взять нитроаммофоску.
В середине августа вносим фосфор и калий, чтобы заложить цветковые почки и укрепить иммунитет к зиме.
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