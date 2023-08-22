Мужа Алсу Абрамова обвиняют в романе с Лопыревой

Телеграм-канал "Антиглянец" сообщает, что Ян Абрамов попал под чары Виктории Лопыревой, которую называют белокурой легендой Дубая.
Чуть раньше мужу Алсу приписывали интрижку с экс-возлюбленной Тимати, моделью Анастасией Решетовой.
Эти разговоры о неверности мужа не заставили певицу прокомментировать ситуацию. Она продолжает хранить молчание.
Интересно, что Лопырева состоит в браке с предпринимателем Игорем Булатовым.
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