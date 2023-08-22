Простые советы по успешному разведению винограда на даче: просто дайте нужную подормку

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Николай Скира
Сегодня расскажем, как функционируют школы в Китае, на что делается упор и что требуется от детей.
Иван Ободов
В жаркие месяцы владельцам автомобилей бывает нелегко, так как салон машины может быстро превратиться в парилку.
Многие водители знакомы с продуктом под названием "антидождь", который наносится на лобовое стекло автомобиля.
Наталья Гончарова
Фигуристка Алина Загитова выложила в Сеть видео во время своей езды на авто, когда она управляет одной рукой, снимая движение на дороге второй.
Владельцы автомобилей часто сталкиваются с задачей по очистке приборной панели от пыли и грязи.
Многие пассажиры обращают внимание на ручку, прикрепленную к потолку автомобиля, и иногда даже пользуются ею.
В данной статье рассмотрим полезные, но пока еще недостаточно оцененные возможности современных автомобилей.
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