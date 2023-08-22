Быстрый способ охладить салон автомобиля летом: вот чем нужно протереть руль

Иногда не удаётся найти тени для парковки, и ситуация кажется безвыходной. Но есть простой способ быстро снизить температуру в салоне, даже если машина припаркована под солнцем.

Вместо включения кондиционера, достаточно протереть рулевое колесо влажной тканью или салфетками. Особенно эффективно протирать также коробку передач и ручки на дверях.

Этот метод поможет быстро охладить салон, и результат не заставит себя ждать. Для удобства, имеет смысл всегда держать влажные салфетки в машине, чтобы воспользоваться ими в любой момент, когда потребуется освежить салон или охладить поверхности.