Барецкий сообщил о своем аресте из-за сбитого шлагаума в Питере

18:32 2023-08-22

Шоумен Стас Барецкий сообщил причину своего задержания на территории северной столицы РФ. Оказывается, он сбил шлагбаум, когда ехал на дачу на собственном автомобиле.

Стасу Барецкому нужно было проехать 3 километра по платной трассе, но стоимость в 600 российских рублей знаменитости не понравилась, из-за чего он сильно возмущался.

После выступлений шоумена против оплаты дороги его машина была остановлена, а ему сообщили, что он снес шлагбаум.

В этой связи знаменитость вынужден был ждать сотрудников следственного комитета.

Барецкий не сомневается, что ролик с записью ЧП "хайпанул" как следует.

Эпатажный артист не удивится, если его заключат под стражу.

Показать следующие комментарии
Фото