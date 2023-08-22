Барецкий сообщил о своем аресте из-за сбитого шлагаума в Питере

Стасу Барецкому нужно было проехать 3 километра по платной трассе, но стоимость в 600 российских рублей знаменитости не понравилась, из-за чего он сильно возмущался.

После выступлений шоумена против оплаты дороги его машина была остановлена, а ему сообщили, что он снес шлагбаум.

В этой связи знаменитость вынужден был ждать сотрудников следственного комитета.

Барецкий не сомневается, что ролик с записью ЧП "хайпанул" как следует.

Эпатажный артист не удивится, если его заключат под стражу.