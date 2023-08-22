Как не ошибиться с выбором моторного масла летом: важное правило

Это обусловлено тем, что в разные сезоны нужно использовать масла разной консистенции, чтобы обеспечить оптимальную работу двигателя.

Это простое правило основано на том, что температурные условия прямо влияют на вязкость масла. Важно помнить следующее: в холодное время года стоит использовать более жидкое масло, а в жару – более плотное.

Когда наступает лето, рекомендуется заменить масло на более густое, так как высокие температуры могут привести к разжижению масла.

Плотное масло способно поддерживать стабильные характеристики даже при жаркой погоде, обеспечивая надежную защиту двигателя и его деталей от износа.