Как не ошибиться с выбором моторного масла летом: важное правило

Это обусловлено тем, что в разные сезоны нужно использовать масла разной консистенции, чтобы обеспечить оптимальную работу двигателя.
Это простое правило основано на том, что температурные условия прямо влияют на вязкость масла. Важно помнить следующее: в холодное время года стоит использовать более жидкое масло, а в жару – более плотное.
Когда наступает лето, рекомендуется заменить масло на более густое, так как высокие температуры могут привести к разжижению масла.
Плотное масло способно поддерживать стабильные характеристики даже при жаркой погоде, обеспечивая надежную защиту двигателя и его деталей от износа.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__