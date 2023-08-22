Карл отказался от мирных переговоров с принцем Гарри, которые должны были пройти 17 сентября

Издание Daily Beast информирует, что Карл 3 не намерен общаться с принцем Гарри.

17 сентября планировались "мирные переговоры", в ходе которых члены королевской семьи хотели найти компромисс в конфликте, который затянулся.

Король же, видимо, не захотел идти на уступки своему младшему наследнику.

Известно также, что Карл 3 не желает видеть Гарри и его жену Меган Маркл на годовщине королевы Елизаветы 2, которая намечена на начало сентября.