Карл отказался от мирных переговоров с принцем Гарри, которые должны были пройти 17 сентября

18:55 2023-08-22

Стало известно, что Карл 3 отменил встречу с принцем Гарри, намеченную на 17 сентября текущего года.

Издание Daily Beast информирует, что Карл 3 не намерен общаться с принцем Гарри.

17 сентября планировались "мирные переговоры", в ходе которых члены королевской семьи хотели найти компромисс в конфликте, который затянулся.

Король же, видимо, не захотел идти на уступки своему младшему наследнику.

Известно также, что Карл 3 не желает видеть Гарри и его жену Меган Маркл на годовщине королевы Елизаветы 2, которая намечена на начало сентября.

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