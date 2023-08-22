Легендарный Тото Кутуньо ушел из жизни в возрасте 80 лет

Сальваторе (Тото) Кутуньо - один из самых любимых и узнаваемых зарубежных исполнителей в РФ.

7 июля текущего года знаменитый артист отметил свой 80-летний юбилей.

Известно, что итальянский музыкант свою карьеру начинал в качестве барабанщика, позднее основал коллектив Toto e Tati, сам сочинял музыку.

Кутуньо является соавтором знаменитых композиций Джо Дассена, автором хитов Адриано Челентано, Мирей Матье, Ricchi e Poveri, Далиды и других не менее известных певцов.