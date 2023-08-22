Почему летом нельзя оставлять бутылку с водой в машине: ошибка водителей

Однако среди этой практики существует распространенная ошибка, которая может иметь серьезные последствия.

Суть проблемы заключается в том, что бутылку с водой нельзя оставлять на длительное время внутри автомобиля. Прежде чем покинуть машину, важно забрать её с собой.

Почему так важно не оставлять бутылку в автомобиле? Ответ заключается в том, что под воздействием солнечных лучей пластиковая бутылка и вода в ней могут действовать как лупа, усиливая тепло и создавая риск возгорания в салоне.

Если оставить бутылку в машине, то лучше спрятать её в бардачок, багажник или пол автомобиля. Также можно прикрыть бутылку тканью, чтобы предотвратить попадание солнечных лучей.