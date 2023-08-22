Подробности визита Ромы Зверя в зону спецоперации

Видео посещения Донбасса Романом Билыком (настоящее имя Ромы Зверя) выложил в своем Телеграм-канале военкор Семен Пегов.
Примечательно, что перед этой поездкой из соцсетей солиста "Зверей" исчезли все антивоенные публикации.
Известно, что в июне выступление группы было отменено на ПМЭФ из-за позиции Билыка по СВО.
Примечательно, что сам Роман родом из Таганрога, но жил в Донецкой области.
Один из военнослужащих, перед которым выступал артист признался, что рос на творчестве исполнителя.
Певца тепло принимали и пели вместе с ним его хиты "Районы-кварталы", "Рома, извини, у меня самолет".
Рома Зверь в компании с гитаристом группы Германом Осиповым наблюдал за пуском снаряда и вместе они спели композицию под акустическую гитару и балалайку.
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