Подробности визита Ромы Зверя в зону спецоперации

Видео посещения Донбасса Романом Билыком (настоящее имя Ромы Зверя) выложил в своем Телеграм-канале военкор Семен Пегов.

Примечательно, что перед этой поездкой из соцсетей солиста "Зверей" исчезли все антивоенные публикации.

Известно, что в июне выступление группы было отменено на ПМЭФ из-за позиции Билыка по СВО.

Примечательно, что сам Роман родом из Таганрога, но жил в Донецкой области.

Один из военнослужащих, перед которым выступал артист признался, что рос на творчестве исполнителя.

Певца тепло принимали и пели вместе с ним его хиты "Районы-кварталы", "Рома, извини, у меня самолет".

Рома Зверь в компании с гитаристом группы Германом Осиповым наблюдал за пуском снаряда и вместе они спели композицию под акустическую гитару и балалайку.