Как водителю сэкономить на химчистке: простое средство для уборки салона

Поэтому многие экономные водители выбирают проводить уборку своими руками. Для того чтобы эффективно убрать загрязнения с сидений, не обязательно покупать дорогостоящие средства. Простое средство, которое можно приготовить дома, позволит достичь отличных результатов.

Важно помнить, что самостоятельно приготовленное решение для уборки дает хорошие результаты при правильной подготовке. Добавив немного пищевой соды и столового уксуса в мыльную воду, можно создать эффективную смесь для уборки.

Этот состав идеально подходит для удаления загрязнений с различных типов обивки в автомобиле. Для уборки рекомендуется использовать жесткую щетку вместо обычной тряпочки или губки. После проведенной процедуры как тканевое, так и кожаное покрытие сидений станут чистыми, без неприятных пятен.