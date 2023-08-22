Костомаров вышел на лёд в Сочи впервые после ампутации обеих стоп

Несмотря на тяжёлый процесс выздоровления после COVID-19 Роман Костомаров продолжает удивлять отечественную публику, демонстрируя пример несгибаемости человеческого духа. Дело в том, что после ампутации обеих стоп лучшие медики мира пророчили Костомарову прощание с большим спортом, однако атлет шокировал общественность, указав врачам на ошибочность их прогнозов.

Поздно вечером 22 августа стало известно, что Роман Костомаров вышел на лёд в Сочи впервые с момента своей госпитализации. В сети распространяется видеозапись, на которой отчётливо видно, что Роман не только снова надел коньки, но и беспрепятственно передвигается по ледовой арене невзирая на ядовитые пассажи критиков в интернете.