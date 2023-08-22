Губерниев заявил, что разочарован Талызиной из-за той чуши, что она наговорила про Ахеджакову и Пугачеву в Ютуб-шоу Эмпатия Манучи

Свое мнение относительно интервью актрисы Валентины Талызиной в Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи" Дмитрий Губерниев написал в своем Телеграм-канале.

Спортивный комментатор признался, что звезда "Иронии судьбы" его сильно разочаровала, так как наговорила несусветной чуши о своей коллеге по культовой картине Эльдара Рязанова Лие Ахеджаковой и исполнительнице Алле Пугачевой, голосом которой поет героиня Барбары Брыльской.

Талызина заявила, что Ахеджакова вообще не артистка, а просто "типаж".

А о Пугачевой та "сообщила", что у исполнительницы другое отчество, просто она захотела "быть русской".

Губерниев убежден, что такое нести на старости лет очень стыдно.