Губерниев заявил, что разочарован Талызиной из-за той чуши, что она наговорила про Ахеджакову и Пугачеву в Ютуб-шоу Эмпатия Манучи

21:48 2023-08-22

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев убежден, что, если бы слова Валентины Талызиной слышал режиссер Эльдар Рязанов, во многих картинах которого она снималась, он был бы разочарован.

Свое мнение относительно интервью актрисы Валентины Талызиной в Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи" Дмитрий Губерниев написал в своем Телеграм-канале.

Спортивный комментатор признался, что звезда "Иронии судьбы" его сильно разочаровала, так как наговорила несусветной чуши о своей коллеге по культовой картине Эльдара Рязанова Лие Ахеджаковой и исполнительнице Алле Пугачевой, голосом которой поет героиня Барбары Брыльской.

Талызина заявила, что Ахеджакова вообще не артистка, а просто "типаж".

А о Пугачевой та "сообщила", что у исполнительницы другое отчество, просто она захотела "быть русской".

Губерниев убежден, что такое нести на старости лет очень стыдно.

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