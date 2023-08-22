Опытный садовод рассказал про уход за клубникой с середины и до конца лета: основные работы на грядках

В первую очередь обрываем старые, засохшие, больные листики. Не нужно с этим тянуть, они выполнили свою функцию и толку от этих листьев уже нет.
Рыхлим почву между рядами на глубину в 10 см. Возле кустов сильно не заглубляемся, чтобы не навредить корням.
Они находятся в верхнем слое почвы. Окучиваем кустики, покрывая на рожках клубники придаточные корешки.
Питаем клубнику. Она потратила много сил на плодоношение, ей нужно восстановиться. Выбираем минеральное удобрение, вносим по 20 г на квадратный метр.
Можно использовать специальное удобрение для клубники, подойдет и аммофоска.
После сухих подкормок обязательно надо обильно пролить землю водой.
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