Тайсон назвал братьев Пол «спасителями» мира бокса

В недавнем подкасте легендарный ветеран бокса Майк Тайсон признался, что считает Джейка и Логана Пола спасителями боксёрского спорта. По мнению Тайсона, несмотря на всю парадоксальность сложившейся ситуации, именно ютуберы спасли бокс, который не демонстрировал высокие показатели платных продаж даже на громких поединках.

При этом Майк Тайсон уверен, что именно приход братьев Пол в бокс послужил главным катализатором медийного развития данного вида спорта. Также Тайсон напомнил, что именно Джейк и Логан Пол активно лоббируют идею с увеличением выплат бойцам со стороны промоушенов и организаций, в которых они выступают.