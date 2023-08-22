Лопырева опровергла слухи о своем романе с мужем Алсу Абрамовым

Виктория Лопырева назвала распространителей сведений о том, что она встречается с Яном Абрамовым, любителями галлюциногенных грибов.

Модель призналась, что, как правило, не реагирует на материалы, которые печатают желтые СМИ, но на этот раз не удержалась от комментариев.

Виктория заявила, что никогда себе не могла представить, что ее запишут в любовницы Абрамову, который женат на певице Алсу с 2006 года.

Сама Лопырева тоже состоит в браке с предпринимателем Игорем Булатовым. Естественно, журналисты время от времени "сообщают" о расставании пары.