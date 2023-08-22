В США птица уронила рыбу на трансформатор, оставив город без электричества

Жители американского города Сэйревилл, расположенного в Нью-Джерси, стали массово жаловаться на пропажу электроэнергии в собственных жилищах, из-за чего местной электросетевой компании Jersey Central Power and Light поступило множество местных звонков. Далее сотрудники данной фирмы были вынуждены оперативно искать причину пропажи света в городе для её устранения.

Каково же было удивление работников Jersey Central Power and Light, когда они выяснили, что электричество в Сэйревилле было отключено всего из-за одной птицы, нёсшей рыбу в своём клюве. Оказалось, что во время полёта пернатый злоумышленник уронил рыбу аккурат на трансформаторную будку, из-за чего она взорвалась, что привело к обесточиванию Сэйревилла.