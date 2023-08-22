Кучера призвал дочь Панина бежать от отца из-за интервью Собчак

По мнению Оскара Кучеры, Алексей Панин (признан иноагентом по решению Министерства юстиции России) продемонстрировал широкой общественности свою "болезнь", сделав ряд громких заявлений во время интервью журналистке Ксении Собчак. Кучера считает, что сказанное Паниным в ходе данного интервью даже не достойного его внимания.

Также Оскар Кучера призвал 15-летнюю дочь Алексея Панина Аню немедленно бежать от отца, поскольку подобное родство наносит существенный урон подростку.