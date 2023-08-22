Пробуждение вулкана Убинас застало врасплох жителей Перу

Известно, что вулкан Убинас расположен в Перу возле населённых пунктов Мокегуа и Арекипа, которые наиболее пострадали от масштабного облака пепла, поскольку его высота достигает трёх километров. Ввиду неожиданного извержения вулкана Убинас в стране объявлен оранжевый уровень опасности, сигнализирующий о необходимости немедленно эвакуироваться.

Известно, что несмотря на непредсказуемость поведения недавно пробудившегося вулкана в Перу пока никто не умер, пострадавшие в результате данного катаклизма также не выявлены.