Дачница со стажем рассказала про необычный опыт выращивания смородины и крыжовника в грядках-коробах

Чтобы удачно разместить на маленьком огороде несколько кустов смородины или крыжовника, можно оборудовать для них грядки-коробы и разместить их в виде ромбов.

Примерное расстояние соблюдаем в полтора метра между грядками.

Из досок сооружаем коробочки, как для теплых грядок: 4 доски по 75 см и бруски 50х50 по 20 см. Пригодится шуруповерт и саморезы.

Пропитываем ящички пропиткой для дерева, заполняем черноземной землей. Туда высаживаем ягодные кусты.