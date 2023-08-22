Учёные нашли связь между активностью в соцсетях и болезнями

Согласно новым научным исследованиям, заболевшие начинают активнее постить и писать сообщения в социальных сетях из-за С-реактивного белка, который интенсивно синтезируется печенью больного в качестве ответа на воспалительные процессы в организме. Именно С-реактивный белок стимулирует ушедшего на больничный к активному общению в мессенджерах, поскольку он стимулирует чувство нехватки коммуникации.

При этом больные чаще общаются в социальных сетях во время изоляции на лечении также из-за социокультурных факторов в виде скуки и чувства отчуждённости от общества.