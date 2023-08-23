Антракноз на красной смородине: опытный дачник рассказал, какое лечение поможет

Грибок антракноз чаще всего атакует именно красную смородину. Проявляется вздутыми бурыми пятнами на листьях.

Если не принять вовремя меры, листья начнут сохнуть и осыпаться. Побеги не будут отрастать, урожай скудеет.

Прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы грибок не распространялся дальше. Убираем всю листву и любые растительные остатки на земле под кустом. Грибок может сохраняться там.

Лечим смородину бордоской жидкостью. Делаем однопроцентный раствор. На 10 литров воды берется 100 г жидкости.

Опрыскиваем куст хорошенько со всех сторон. Делаем несколько обработок.

Первая до цветения куста, вторая после цветения, потом еще одна через две недели, последняя - после сбора урожая.

Опрыскивания с Фитоспорином также хорошо помогают.