Помощник шерифа спас двух детей, выброшенных со 2 этажа горящего дома

В городе Вакония штата Миннесота произошёл резонансный случай, который мог закончиться трагедией: семья ДеЛанж оказалась заблокирована в горящем доме вместе со своими детьми, которым 1 и 3 года. Прибыв на место происшествия, полицейские и сотрудники пожарной службы оценили обстановку и принялись ликвидировать возгорание.

В то же время помощник шерифа обнаружил, что на втором этаже горящего дома есть дети. Родственники малышей поочерёдно выбросили их из окна, а помощник шерифа поймал их, отнеся в безопасное для жизни место.