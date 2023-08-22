Макгрегор и Фергюсон поругались в соцсетях, пообещав встретиться в клетке

Американец мексиканского происхождения Тони Фергюсон, некогда владевший поясом временного чемпиона в лёгкой весовой категории UFC, опубликовал новое сообщение в соцсетях. В данном посте потерпевший шестое поражение подряд Фергюсон уверяет своих фанатов в том, что он не собирается уходить на пенсию.

Тем не менее, большинство из своих последних поражений Тони Фергюсон потерпел досрочно, а в последний раз американо-мексиканца "отключил" Бобби Грин, филигранно исполнивший ручной треугольник. Такой большой список поражений подряд даёт справедливый повод для сомнений в возможности успешного возвращения Тони в большой спорт.

Свои сомнения относительно дальнейшей карьеры Фергюсона озвучил экс-чемпион UFC в полулёгком и лёгком весах, ирландец Конор Макгрегор. По мнению последнего, Тони Фергюсон не сможет реабилитироваться. При этом Макгрегор заверил, что если Фергюсон желает снова появиться в октагоне, то может встретиться с ним. Также Конор прилюдно пообещал "уничтожить" Тони.

Фергюсон не остался в стороне, написав, что не против разделить клетку с Макгрегором, в свою очередь также пообещав публично деклассировать ирландца. К слову, Конор Макгрегор также давно не выходил в октагон, в последний раз дважды проиграв досрочно американцу Дастину Порье.