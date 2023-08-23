В США обнаружили НЛО, похожий на значок буферизации видео

Житель штата Нью-Йорк Кевин Галлахер обнародовал видеозапись, сообщив, что на ней запечатлен момент передвижения НЛО по небу в городском округе Льюис. На видео показан движущийся по небу объект, который внешне напоминает светящуюся букву "С". Характерно, что НЛО двигалось на манер значка загрузки видео, напоминая символ "Уроборос" — змею, пытающуюся укусить себя за хвост.

Пользователи мессенджеров разделились во мнениях касательно природы объекта, снятого на камеру Галлахером: одни считают, что им действительно может быть инопланетный корабль, другие же грешат на секретные разработки Пентагона.