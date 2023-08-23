Грибник смог пережить случайную встречу с тигром в лесах Хабаровского края

Мужчина решил выйти на "тихую охоту" в лесах Хабаровского края, пособирав грибов, однако мероприятие пошло не по плану: молодой человек внезапно для себя обнаружил, что в данном лесу он не один.

Грибник опубликовал сделанную им видеозапись, на которой показано, как по лесам недалеко от Хабаровска бродит тигр, затаившийся возле деревьев в дымке тумана. Хищное животное сразу же заметило мужчину, грозно посмотрев на него. После непродолжительного зрительного контакта тигр спокойно пошёл своей дорогой, а грибник продолжил заниматься своим хобби.