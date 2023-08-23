Посетителей Мекки унесло ветром из-за мощного урагана

В городе Мекка, расположенном на западе Саудовской Аравии, произошло метеорологическое ЧП, жертвами которого стали верующие мусульмане: пришедшие поклониться святыне были вынуждены спасаться бегством от непогоды в виде урагана, сильного ливня и грозы. В сети активно распространяется видеозапись, на которой пришедших к Мекке людей сносило шквальным ветром.

Также на видео запечатлено, как молнии сверкают над толпой собравшихся паломников, что вкупе с кадрами последствий урагана лишь дополняет сложившуюся апокалиптическую картину.