Муниципалитетам Санкт-Петербурга рекомендуют купить билеты на концерт Шамана

Предполагается, что все муниципалитеты Санкт-Петербурга должны приобрести до двухсот билетов на концерт "Я Русский" музыканта Шамана (настоящее имя Ярослав Дронов). Известно, что концерт Шамана должен состояться 9 сентября нынешнего года на знаменитой "Газпром Арене".

В СМИ активно распространяются сведения о том, что большинство питерских муниципалитетов уже купили билеты на концерт Шамана, оформив их как "малую покупку", для совершения которой госструктуры фактически не обязаны публиковать заключенные контракты.