В Норвегии пингвин Нильс Улаф III получил звание генерал-майора

Пингвин по имени Нильс Улаф III является официальным талисманом Королевской Гвардии Норвегии, и недавно он был торжественно произведён в звание генерал-майора национальной армии.

Известно, что церемония была инициирована фондом Penguins Rock, а участие в ней приняло более 160 норвежских военнослужащих.

Всё дело в том, что в 1913 году местный бизнесмен Эдвард Салвесен подарил пингвина одному из зоопарков Норвегии, а солдаты норвежской нацгвардии принялись навещать данную птицу.

С тех пор пингвины активно плодились в зоопарках страны, а в 1972 году один из них даже получил почётное звание "сын полка", что простимулировало дружественные отношения между армией Норвегии и этими животными.