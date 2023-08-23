Ларс фон Триер обратился к Путину и Зеленскому со словами о русских

Ларс фон Триер, получивший известность благодаря фильмам "Антихрист", "Догвилль", "Нимфоманка" и прочим, написал сообщение в мессенджере Instagram (признан экстремистским в России), где публично обратился к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. В своём посте фон Триер заявил, что жизни россиян имеют значение.

Также Ларс фон Триер дал характеристику американским истребителям F-16, которые западные оборонные концерны могут поставить украинским войскам. По словам режиссёра, самолёты F-16 являются одним из самых страшных "машин для убийств".