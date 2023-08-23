В зоопарке Теннеси родился редчайший жираф без пятен

Несмотря на устоявшийся стереотип, далеко не все жирафы имеют природный "дизайн" в виде тёмных пятен по всему телу. Традиционно такие пятна являются специальным камуфляжем, позволяющим жирафам мимикрировать в пустынной местности, прячась от хищных животных, ищущих себе пищу.

В американском штате Теннеси родился уникальный в своём роди жираф, у которого вовсе нет пятен на коже. Подобные генетические сбои являются редкостью, и руководство зоопарка надеется, что такой жираф сможет привлечь внимание общественности к проблеме выживаемости животных в условиях дикой природы.