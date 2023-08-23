Цветовод со стажем рассказал, какой уход обеспечить розам в осенний период

Все действия с цветами осенью сводятся к тому, чтобы приготовить их к зимовке. Кусты должны окрепнуть, набраться сил перед предстоящими морозами.

В это время начинаем сокращать поливы цветов, соответственно, реже рыхлим грунт. Нужно замедлить рост новых побегов и направить все усилия на вызревание древесины.

В дождливую осень изготавливаем над цветами укрытие, оставив отдушину с торцевой части.

Нужно срезать все увядшие бутоны, чтобы розы не распыляли зря свою энергию на формирование плодов. Для ускорения вызревания отщипываем макушки молодых веточек.

Сентябрь - время для окучивания розовых кустов сухим торфом, можно вносить вместо него компост на высоту в 5-7 см.