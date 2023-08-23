Какие заботы ждут дачника в розарии осенью: предзимняя обрезка, заготовка черенков, создание укрытий

Обрезку делаем до заморозков, удобно во второй половине октября. Удаляем невызревшие побеги, жировики.

Крепкие ветки чайногибридных роз укорачиваем наполовину, маленькие розы, флорибунды, почвопокровные, полиантовые обрезаем на одну треть.

Плетистым розам нужно срезать невызревшие макушки, а также слабые и старые ветки. Затем их нужно снять с опор и связать шпагатом аккуратно, уложив на еловый лапник.

Черенки готовим во время обрезки. Выбираем одревесневшие, хорошо развитые, вызревшие стебли-однолетки, ровные, аккуратные, диаметром в 5 мм.

Нарезаем черенки по 20 см, оставляя 3-4 почки. Срез делаем внизу под самой почкой, вверху - наискосок в середине междоузлий.

Черенки вяжем пучком, оборачиваем в мешковину, храним в мокром песке, соблюдая температуру +1 градус.

Подготовим укрытия к зиме. После похолодания окучиваем розы сухой землей с песком 1:1, создавая слой в 25 см. Когда похолодает до -5, утепляем цветы.

Устанавливаем каркас над кустами, покрываем его нетканым материалом, закрываем полиэтиленом, оставив отверстие в торце. Все делаем в сухую погоду.