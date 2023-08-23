Садовод со стажем объяснил, чем подкормить садовые деревья в осенний период

Яблоням и грушам даем по полтора стакана суперфосфата и по стакану сульфата калия сразу после сбора плодов.
Вишню и черешню удобряем в сентябре. Предлагаем растениям по стакану суперфосфата и по 3 больших ложки сульфата калия.
Смородину кормим в конце сентября или начале октября. Даем полстакана суперфосфата, почти целый стакан калия.
Второй раз кормим в конце октября. Это будет пол ведра перепревшего навоза.
Крыжовник, японскую айву кормим первый раз в конце сентября/начале октября. Вносим полторы столовых ложки двойного суперфосфата, 4 столовых ложки сульфата калия.
Второй раз кормим в конце октября. Надо внести под кусты по полведра перепревшего навоза.
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