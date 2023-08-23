Особенности ухода за ежевикой в первые годы после посадки: советы садоводов

Посадочную яму наполняем ведром перегноя, добавляем 500 мл золы, 50 г комплексных минеральных удобрений.

После этого первые 2-3 года надо вносить только азот по весне, когда распускаются почки, и осенью, когда проходит плодоношение.

Первым летом на молодых кустах будут новые побеги. Их сразу формируем, чтобы потом легче было ухаживать за растением и собирать с него урожай.

Ежевику удобно выращивать на шпалерах. Делаем два столба до 2 м, располагаем их в начале и конце ряда кустов ежевики. Между ними натягивается проволока в 3-4 ряда.

Нижнюю делаем на высоте 80 см, остальные выше на 30 см. Побеги подвязываем веером к этой проволоке, как только они будут нарастать.