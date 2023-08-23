Опытный огородник раскрыл секреты необычного применения хвои на дачном участке

Этот способ как раз хорошо применять осенью, действие будет длительным и его надолго хватит для защиты растений от болезней.

Готовим раствор из сосновой или еловой хвои. В ней много антисептиков, которые легко справляются с грибковыми инфекциями.

Наполняем ведро на одну треть иголками. Заливаем кипятком до верха, даем сутки постоять. Потом раствор процеживаем и разводим в пропорции - часть настоя на 5 частей воды.

На каждые 10 л разведенного раствора вливаем 5 больших ложек тертого хозяйственного мыла. Лучше брать темное мыло

Раствором обрабатываем плодовые кусты и деревья, можно клубнику и садовую землянику.