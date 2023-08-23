Замачиваем семенной лук в растворе соды перед посадкой: урожай потом будет некуда девать

Вся хитрость способа сводится к антисептическим свойствам соды и особым температурным показателям воды. Она должна быть сильно нагретой, в идеале 55 градусов.

Берем литр горячей воды, добавляем туда чайную ложку с верхом пищевой соды. Замачиваем семенной материал на полчаса.

Укутываем лук на это время старым одеялом, чтобы раствор быстро не остыл.

Перед замачиванием лук частично освобождаем от верхней шелухи, но не полностью. Если сажаем осенью, головки не обрезаем, чтобы они потом не болели.

Содой также можно раскислить почву, добавив в лунку при посадке лука вместо золы или доломитовой муки. Припудриваем ямки содой и погружаем в них лук.