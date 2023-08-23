Что советуют знающие цветоводы, чтобы добиться обильного цветения лилий на даче: надо сделать два действия

Первую подкормку лилиям даем в начале июня. В это время им нужен азот. На 10 л воды добавляем 30 г мочевины и столько же аммиачной селитры.
Но сначала хорошо поливаем клумбы обычной водой, чтобы потом н было ожогов. Лилии сразу бурно пойдут расти.
Когда пройдет 10 дней, делаем другую подкормку для цветов. Используем в этот раз древесную золу.
Ее можно просто рассыпать по земле вокруг кустов. После этого обильно поливаем почву водой.
Вместо золы подойдет любое комплексное удобрение с фосфором, магнием, азотом. После этого растение начинает активно завязывать бутоны.
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