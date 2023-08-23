Израильские ученые установили, почему загар на теле проявляется не сразу

Реакция кожи на солнце может казаться запоздалой, однако ученые выяснили: на то есть веская причина. Как оказалось,загар проявляется лишь после того, как кожа позаботится о быстром восстановлении ДНК.

К такому выводу пришла группа ученых, которую возглавил молекулярнй биолог Надава Элкоши из Тель-Авивского университета Израиля.

Ученые установили: задержка с проявлением загара - это результат расстановки приоритетов ресурсов клеток. Сначала все эти ресурсы мобилизуются для максимально эффективного восстановления радиационных повреждений. И лишь после выполнения данной задачи клетка начинает производить меланин.

Генетическую информацию необходимо защитить от мутаций. Поэтому в период воздействия ультрафиолетового излучения солнца данный механизм восстановления имеет приоритеты внутри клетки, - пояснил биохимик, молекулярный биолог Тель-Авивского университета Кармит Леви.

Ученые полагают, что данное открытие можно использовать для понимания, изучения, предотвращения, лечения последствий радиационного поражения кожи.