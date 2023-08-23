Знающий цветовод рассказал об особенностях ухода за кустовой махровой петунией в саду

Сеем семена на рассаду в феврале/марте, выкладываем их по поверхности стерильного грунта. Сверху ничем не присыпаем.
Всходы пойдут через две недели, оптимальная температура проращивания - около 20 градусов.
Пикируем с февраля по март, готовим кассеты 3х3 см. Выращиваем петунию при температуре 15-17 тепла.
Пересаживаем в горшки с марта по апрель. Доращиваем в горшках при температурных показателях 12-16 градусов.
В этом случае получается хорошо развитая коренастая рассада. Возраст перед высадкой на постоянное место - три месяца.
Землю подбираем легкую, питательную, РН 5,5-6. Высаживаем в грунт когда уйдет угроза заморозков.
Удобряем комплексными минеральными удобрениями с микроэлементами.
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