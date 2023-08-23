Певица Айри призналась, что ее бросил муж после рождения сына с ДЦП

Певица Айри из Казахстана вышла замуж в 18 лет, а в 19 - стала мамой. Ребенок родился особенным, и это отца малыша заставило отдалиться, а будущая звезда впала в депрессию. Артистка поделилась тем, как справлялась с травматическими событиями, сообщает СтарХит.

У меня родился сын Алимхат, ему сейчас 12 лет. С его разрешения я пришла на интервью. Для меня важно, чтобы мой ребенок и моя семья не были против того, что я оглашаю, - рассказала певица.

Она рассказала, что схватки у нее начались раньше срока. Не исключено, что ребенок получил травму при его выдавливании. Рождение мальчика послужило причиной ее расставания с мужем.

Одна из причин, почему я развелась - родился особенный ребенок. В девять месяцев нам поставили ДЦП. Это очень тяжело осознавать в 19 лет. Для нашей семьи это стало трагедией. Можно сказать, потому, что никто этого не мог ожидать, — заметила исполнительница.

Сегодня 31-летняя Айри гордится своим сыном, считает его главным человеком в своей жизни.