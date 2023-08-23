Пользователи сети осудили дочь Успенской за откровенное видео

Татьяна Плаксина, выступающая под псевдонимом Pacha Tati, как и ее мать Любовь Успенская, подалась в шоу-бизнес. Певица при этом постоянно привлекает к своей персоне повышенное внимание, сообщает 5-tv.ru.

Скажем, недавно она выложила в соцсетях видео, которое вызвало ажиотаж ее подписчиков.

Плаксина в нем сидит в платье, только слегка прикрывающим тело, и главный акцент наряда - на эффектном декольте. Видео подписано так:

Сегодня в Крыму очень жарко.

Мнение аудитории по поводу видеоролика разделилось. Некоторые поклонники отметили неудачные, по их мнению, пластические операции Плаксиной. И не очень прилично отзываются об откровенном наряде артистки.

К слову, хейтеры не впервые упрекают Плаксину за внешность и критикуют за то, что она становится очень похожей на свою мать.