Пользователи сети осудили дочь Успенской за откровенное видео

Татьяна Плаксина, выступающая под псевдонимом Pacha Tati, как и ее мать Любовь Успенская, подалась в шоу-бизнес. Певица при этом постоянно привлекает к своей персоне повышенное внимание, сообщает 5-tv.ru.
Скажем, недавно она выложила в соцсетях видео, которое вызвало ажиотаж ее подписчиков.
Плаксина в нем сидит в платье, только слегка прикрывающим тело, и главный акцент наряда - на эффектном декольте. Видео подписано так:
Сегодня в Крыму очень жарко.
Мнение аудитории по поводу видеоролика разделилось. Некоторые поклонники отметили неудачные, по их мнению, пластические операции Плаксиной. И не очень прилично отзываются об откровенном наряде артистки.
К слову, хейтеры не впервые упрекают Плаксину за внешность и критикуют за то, что она становится очень похожей на свою мать.
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