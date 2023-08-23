Знающий цветовод рассказал, как ухаживать за розами первого года посадки: основные моменты

Важное условия нормального развития и хорошего самочувствия растения - правильная и своевременная подкормка.
Если земля рыхлая и при посадке было заложено все необходимое, то удобрять молодую розу не надо.
Если же днем и ночью стоит жаркая погода, а саженец не проявляет признаков жизни даже через 20 дней после посадки, надо дать ему подкормку.
Вносим слабый раствор коровяка, через неделю повторяем, но уже добавляя чайную ложку мочевины на 10 л настоя.
Готовим настой коровяка: на часть навоза берем 3 части воды. Настаиваем некоторое время. Перед поливом разводим жидкость 1:10.
Если почва неплодородная, делаем подкормки весь сезон в небольших дозах и с перерывами.
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