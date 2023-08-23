Леонид Агутин рассказал о своей борьбе с алкоголизмом

Певец Леонид Агутин в интервью Надежде Стрелец на Ютуб-канале рассказал, как поборол алкоголизм. Артист признался, что в молодости нередко злоупотреблял спиртным за компанию.

Сначала было весело, но потом дали о себе знать печальные последствия.

Первой изменения заметила его жена Анжелика Варум. Она указала мужу на то, что алкоголь провоцирует у Агутина проблемы со здоровьем. Сам артист также обратил внимание, что похмелье ему давалось тяжело.

Певец рассказал, что ему каждый раз приходилось опохмеляться. Это превратилось в замкнутый круг, но он считал, что может легко завязать.

Потом понимаешь: ты на это не способен. Осознаешь, что надо менять жизнь. Базово она должна быть трезвой, - сказал артист.

Сейчас Леонид Агутин почти не употребляет алкоголь. Он появляется на столе звезды только в праздники.