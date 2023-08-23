Раскрываем секреты выращивания крепкой здоровой капусты и крупных кочанов

При посадке наполняем ямку качественным перегноем, всыпаем туда большую ложку раздробленной скорлупы яиц. Туда же кладем столовую ложку золы и чайную ложку суперфосфата.
Чтобы не заводились личинки, которые будут наносить вред корням, добавляем в лунку при посадке маленькую ложку горчичного порошка.
Все это перемешиваем и поливаем горячим марганцевым раствором. Даем лункам остыть, после чего туда помещаем рассаду, которую заранее хорошо полили.
Завершив посадку, мульчируем растения перегноем. Поливаем теперь каждый день 4 дня подряд.
Потом начинаем увлажнять через 3-4 дня. Не забываем укрывать саженцы от возвратных заморозков.
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