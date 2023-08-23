Диетолог Бобровский рассказал, как надо питаться во время стресса

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, как надо питаться в период психоэмоциональных перегрузок. По словам эксперта, правильный рацион может снять стресс, сообщает радио Sputnik.
Диетолог рекомендует ввести в меню продукты, которые богаты магнием и цинком. В еде также должны быть омега-3 и омега-6 (полиненасыщенные жирные кислоты). Многие эксперты отмечают также важность фолиевой кислоты в период стресса.
В качестве источника магния он рекомендует шпинат, а омеги-3 и омеги-6 - сельдь, скумбрию и салаку. Стоит также включить в рацион ягоды, фрукты, овощи ярких цветов.
Сколько ягод, фруктов, зелени должно быть в меню, чтобы помочь организму справиться с психоэмоциональными перегрузками?
Все просто – около четверти полноценного приема пищи, - сообщил Боровский.
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