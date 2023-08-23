Что делать, если капусте весной угрожают возвратные заморозки: советы опытных дачников

Чтобы вырастить крепкую вкусную капусту, надо хорошо постараться. Весной особенно стоит опасаться возрватных заморозков.
Чтобы защитить растения, делаем укрытия. У пятилитровых пластиковых бутылок обрезаем дно, накрываем домиками молодые саженцы.
Через две недели после посадки поливаем азотным удобрением. На 10 л воды добавляем большую ложку препарата. На куст идет 300 мл.
Когда пройдет 2 недели, поливаем суперфосфатом. Берем 2 большие ложки, замачиваем в горячей воде на сутки, время от времени перемешиваем.
Потом смешиваем эту жидкость с 10 литрами воды, делаем поливы по литру на каждое растение. Удобряем капусту коровяком каждые 14 дней.
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