Что делать, если капусте весной угрожают возвратные заморозки: советы опытных дачников

Чтобы вырастить крепкую вкусную капусту, надо хорошо постараться. Весной особенно стоит опасаться возрватных заморозков.

Чтобы защитить растения, делаем укрытия. У пятилитровых пластиковых бутылок обрезаем дно, накрываем домиками молодые саженцы.

Через две недели после посадки поливаем азотным удобрением. На 10 л воды добавляем большую ложку препарата. На куст идет 300 мл.

Когда пройдет 2 недели, поливаем суперфосфатом. Берем 2 большие ложки, замачиваем в горячей воде на сутки, время от времени перемешиваем.

Потом смешиваем эту жидкость с 10 литрами воды, делаем поливы по литру на каждое растение. Удобряем капусту коровяком каждые 14 дней.